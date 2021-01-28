Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет российскому ведущему канала «НТВ» Тиграну Кеосаяну на въезд в страну после сообщений о том, что он вместе с еще двумя российскими теледеятеля посетил оккупированный Донецк.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«Наверное, скрепи «русского мира» на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд в Украину. Симоньян и Бабаян давно невъездные», - отметил дипломат.

Російські пропагандисти прибули у Донецьк. Напевно, скрепи «русского мира» на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку із діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну на в’їзд до України. Симоньян і Бабаян давно нев’їздні. pic.twitter.com/F2f4Mpaxkk — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 28, 2021

Речь идет о главном редакторе российского информационного агентства RT, жене Кеосаяна Маргарите Симоньян и главном редакторе радио «Говорит Москва» Романе Бабаяне.

Накануне журналист, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский сообщил, что российские пропагандисты Симоньян, Кеосаян и Бабаян едут в оккупированный Донецк, чтобы принять участие в мероприятии под названием «русский Донбасс», запланированный на 28 января.