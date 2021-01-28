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Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет российскому ведущему канала «НТВ» Тиграну Кеосаяну на въезд в страну после сообщений о том, что он вместе с еще двумя российскими теледеятеля посетил оккупированный Донецк.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«Наверное, скрепи «русского мира» на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд в Украину. Симоньян и Бабаян давно невъездные», - отметил дипломат.

 

 

Речь идет о главном редакторе российского информационного агентства RT, жене Кеосаяна Маргарите Симоньян и главном редакторе радио «Говорит Москва» Романе Бабаяне.

Накануне журналист, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский сообщил, что российские пропагандисты Симоньян, Кеосаян и Бабаян едут в оккупированный Донецк, чтобы принять участие в мероприятии под названием «русский Донбасс», запланированный на 28 января.
, ForUm

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