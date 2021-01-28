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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совместно с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом и главой польского МИД Збигневом Рау 29 января проведут в онлайн-формате первое заседание Люблинского треугольника, сообщили ForUm’у в пресс- украинского МИД.

По инициативе украинской стороны в заседании примет участие приглашенная гостья – лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году», - сообщили в МИД.

12:15 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет онлайн-брифинг, в ходе которого расскажет об итогах первой встречи Люблинского треугольника.

Люблинский треугольник – трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный министрами иностранных дел в июле 2020 года.

Участники формата договорились координировать действия для защиты международного права в контексте российской агрессии против Украины, как в трехстороннем координации, так и в международных организациях: НАТО, ООН, ЕС, Совет Европы и ОБСЕ.
ForUm

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