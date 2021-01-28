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Конституционный трибунал (KТ) Польши в среду обнародовал обоснование своего решения от 22 октября о запрете осуществления абортов в случае порока плода.

В правительстве Польши подтвердили, что оно немедленно будет опубликовано в Вестнике законов, а следовательно - вступит в силу, сообщает Укринформ.

В обосновании к этому решению судьи КТ в среду подчеркнули, что вероятность тяжелого порока плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни «не означает, что этот человек не сможет пользоваться в полной мере правами и свободами, гарантированными конституцией в пренатальной фазе жизни».

В Информационном центре правительства Польши подчеркнули, что согласно конституционным требованиям решения КТ будет опубликовано в Вестнике законов в среду.

Информация об обнародовании трибуналом обоснования к решению об абортах вызвала немедленную реакцию «Общепольской забастовки женщин» - неправительственной организации, которая изначально организовывала многотысячные протесты против этого решения КТ Польши. Ее лидераы призвали граждан Польши выходить на протесты на улицы польских городов.

В Варшаве сотни манифестантов вечером собрались у здания КТ, а затем пошли маршем в партийный офис правящей партии «Право и Справедливость». Впоследствии протестующие, число которых возросло до нескольких тысяч, вернулась под дом КТ. Полиция сопровождала манифестацию, но не вмешивалась и не предупреждала через громкоговорители что продолжается период пандемии и действует запрет на массовые собрания.

Лидер «Общепольской забастовки женщин» Марта Лемпарт заявила, что в четверг протесты против ограничения абортов продолжаться, а в пятницу она призвала всю Польшу мобилизоваться на общую акцию протеста в Варшаве.

В среду акции протеста проходят и в других польских городах, в частности Гданьске, Гдыне, Ольштыне, Радоме, Ченстохове, Кельце, Белостоке, Лодзи, Торуне и многих других.

Как сообщалось, в Польше продолжаются уличные протесты после решения Конституционного трибунала страны, который 22 октября признал, что аборт на основании патологии плода нарушает конституционный принцип защиты жизни, связанный с положением о достоинстве человека. Это сужает легальное поле для абортов, где почти 98% прерываний беременности осуществлялось по данному положению. В Польше остаются еще два положения, по которым будут разрешаться легальные аборты: в случае угрозы жизни женщины и в случае изнасилования или инцеста.

Решение КТ должно было вступить в силу после его опубликования в Вестнике законов, но долгое время это откладывалось.
ForUm

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