По итогам первой половины 2020 года уровень бедности в Украине составлял 51%. Такую оценку Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ озвучила в интервью LIGA.net директор Института Элла Либанова.

«Это оценка по последним данным Госстата о доходах и потреблении, по которым мы ведем мониторинг. Сейчас этот показатель, вероятно, выше», – уточнила Либанова.

По ее словам, показатель уровня бедности, который рассчитывает ИДСИ, основан на «расчетном прожиточном минимуме» – по состоянию на середину 2020 года он составлял 3845 грн. В то же время «официальный» минимум, которым оперирует Минсоцполитики ниже – 2027 грн.

Либанова отметила, что в 2020 году бедность в Украине увеличилась, поскольку многие украинцы потеряли доходы из-за карантина. Она уточнила, что для бедных людей в Украине характерны такие особенности:

- отсутствие высшего образования (уровень бедности среди граждан с высшим образованием – 11%, среди граждан только со средним образованием – 29%);

- работа с неполным рабочим днем или неделей;

- зарплата, которая граничит с минимальной (с 1 января 2021 – 6000 грн);

- многодетные семьи.

«Двое работающих родителей не могут полностью обеспечить двоих детей – даже по низким украинским стандартам, – отметила Либанова. – То есть рождение второго ребенка создают очень серьезный риск бедности. Почти все многодетные семьи в Украине бедствуют».