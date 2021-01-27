также в разделеМир
Bellingcat: Отравителей Навального подозревают в убийстве трех активистов 28
Байден считает «Северный поток-2» плохим соглашеним для Европы 11
В связи со штурмом Капитолия выдвинули 150 обвинений 9
МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики 11
Евродепутаты призвали ЕС помочь странам «Восточного партнерства» с COVID-вакциной 8
Грузия назвала условия въезда иностранцев с 1 февраля 15
В мире число случаев COVID-19 перевалило за 100 миллионов 11
В ПАСЕ предлагают отказаться от санкций против РФ 34
Сенат США отказался признать импичмент Трампа неконституционным 22
Генсеком ПАСЕ впервые избрана женщина 43
Сенат США утвердл кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря 17
Бывшую американскую разведчицу осудили за попытку шпионажа для России 35
Генсек ООН: Мировой кризис из-за пандемии коронавируса – худшй за столетие 8
Премьер-министр Италии подал в отставку 14
ВОЗ: Не стоит рассчитывать на избавление от COVID-19 в 2021 году 14
Впервые министром финансов США стала женщина 13
Трамп открыл «офис бывшего президента» 23
Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат 27

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время визита в Киев объяснил, почему его страна решила закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

На пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 27 января Сийярто сказал, что национальный интерес Венгрии - ускорить процесс вакцинации, сообщает Европейская правда.

Он пояснил, что ежедневно в Венгрии 100-150 человек умирают из-за эпидемии, а экономике ежедневно наносится ущерб примерно на 10-15 млрд форинтов.

«Чем больше людей мы сможем привить, тем скорее мы сможем поставить на ноги нашу экономику. Но, к сожалению, закупки вакцины проходят в ЕС централизованно, и мы получаем гораздо меньше доз. Поэтому мы решили, что будем вести переговоры, чтобы закупать вакцины как в Китае, так и в России», - сказал Сийярто.

Он напомнил, что российская вакцина уже получила одобрение венгерского регулятора, в то время как ни одна вакцина из Китая пока не утверждена в Венгрии.

По его словам, если такое разрешение будет предоставлено, Венгрия будет использовать и вакцины из Китая.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса.

Венгрия купит 2 млн доз российской вакцины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги