Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предупредил о риске дальнейшего распространения коронавируса в будущем даже после масштабной вакцинации.
Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.
По его мнению, мир не должен считать уничтожение или искоренение этого вируса критерием успеха.
Отвечая на вопрос, станет ли COVID-19 эндемическим, Райан подчеркнул, что в обозримом будущем охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции.
Отметив, что странам мира, вероятно, не стоит рассчитывать на избавление от вируса в 2021 году, он напомнил, что в истории человечества «мы смогли победить только одну болезнь на планете – оспу».
«Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом», - заявил представитель ВОЗ.
В мире по состоянию на утро 26 января зафиксировано более 100,2 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 2,1 млн летальных, выздоровели уже более 72,2 млн человек.
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