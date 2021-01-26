45-ий президент США Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде, США, сообщает Украинская правда со ссылкой на Fox News.
В пресс-релизе, который публикует издание, его называют «офисом бывшего президента».
Сообщается, что он будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями Трампа.
«Президент Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа», - отмечается в сообщении.
Напомним, члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте Трампа.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время