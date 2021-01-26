также в разделеМир
Впервые министром финансов США стала женщина 13
Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат 22
Байден разрешил трансгендерам служить в армии США 14
Кипр откроет границы для украинцев 15
Путин впервые прокомментировал расследование о дворце в Геленджике 200
Польша отменила десятидневную самоизоляцию для прибывших в страну 10
Президент Польши призвал ЕС ужесточить санкции против РФ 10
После коррупционного скандала в Эстонии договорились о новом правительстве 13
В Португалии на выборах побеждает действующий президент 10
В водах Дании возобновилось строительство «Северного потока-2» 77
У Путина отреагировали на протесты из-за Навального 39
SpaceX запустила ракету с рекордным количеством спутников 81
Израиль начал вакцинировать от коронавируса старшеклассников 15
В Сербии обнаружили «британский» штамм коронавируса 12
Авианосная группа США направляется в Южно-Китайское море 29
BBC Russian обозначило крымские города как российские 23
Самого разыскиваемого наркобарона задержали в Нидерландах 29
Активисток Pussy Riot задержали на акции в поддержку Навального 23

45-ий президент США Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде, США, сообщает Украинская правда со ссылкой на Fox News.

В пресс-релизе, который публикует издание, его называют «офисом бывшего президента».

Сообщается, что он будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями Трампа.

«Президент Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа», - отмечается в сообщении.

Напомним, члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте  Трампа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги