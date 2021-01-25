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Несмотря на перевыполнение плана доходов государственного бюджета 2020 года, расходы составили меньше плана на более 67 млрд грн. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.

«Недостатки планирования ряда бюджетных программ и неэффективные управленческие решения при использовании бюджетных средств привели к невыполнению плана расходов на 5% - 67,3 млрд грн», - сказал Пацкан.

Меньше плана расходы по бюджетным программам Минздрава - на 10,5  грн (7,7%). Из них, 2,7 млрд грн - на возмещение расходов на медобслуживание населения в результате оплаты фактически оказанных услуг; 2,4 млрд грн - на подготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения; 2,1 млрд грн - на закупку средств индивидуальной защины, тестов, оборудование и доплаты работникам лабораторий Минздрава (средства Фонда борьбы с COVID-19); 1 млрд грн - на закупку медикаментов и лекарственных средств через долговременные процедуры закупок.

Меньше запланированного на 5,8 млрд грн составили расходы Минсоцполитики по бюджетным программам.

Не выполнен план расходов Государственным агентством автомобильных дорог Украины - на 4 млрд грн (4,2%), Минэкономразвития - на 3,8 млрд грн (14,3%), МОП - на 37 млрд грн (8,2%) , МВД - на 2,9 млрд грн (2,8%), Минобороны - на 1,6 млрд грн (1,4%).

«По сложившейся практике некоторые расходы «осваиваются» в конце года. В течение года отдельные расходы были меньше запланированных, а в декабре - вдвое больше чем среднемесячные. А это увеличивает риски неэффективного использования средств», - отметил председатель Счетной палаты.
ForUm

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