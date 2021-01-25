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Сообщено о подозрении двум участникам группы, которая занималась вымогательством (ч. 2 ст. 189 УК Украины), сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, группа лиц, в которую входили жители Закарпатской и Киевской областей, на протяжении декабря 2020 - января 2021 безосновательно требовали от закарпатского предпринимателя 100 тыс. Долл. США несуществующего долга, угрожая применить насилие к нему и членам его семьи.

Двух вымогателей задержали в Ужгороде после получения всей суммы средств, которые были изъяты

В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъято оружие, компьютерная техника, мобильные телефоны и денежные средства.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и принимаются меры для установления других соучастников уголовного преступления.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно с сотрудниками Управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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