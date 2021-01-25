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Правительство Польши отменило требование десятидневной самоизоляции для людей, которые возвращаются из-за границы.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Radio Zet.

В конце прошлого года был введен обязательный 10-дневный карантин по возвращении в Польшу (за небольшим исключением) для людей, пересекающих внешнюю границу ЕС, а также для тех, кто путешествует общественным транспортом (в том числе поездом или самолетом).

Сейчас правительство отменило это требование. Однако путешественники должны отвечать одному условию.

Согласно новому правилу, люди, которые получили отрицательный тест на COVID-19, будут освобождены от обязанности карантина после пересечения границы. Тест должен проводиться в течение 48 часов перед пересечением границы. Это означает, что тест необходимо проводить за рубежом.

Новые правила применяются с 23 января.

Ранее польская туристическая отрасль призвала заменить карантин тестами. Карантин был неприемлемым условием для клиентов туристических агентств. И хотя это частичный успех - туроператоры призвали заменить 10-дневную изоляцию тестами по возвращении в страну, а не за границей - новые правила могут быть большим облегчением для некоторых путешественников.

 
ForUm

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