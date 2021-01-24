В Вооруженных силах Украины на утро воскресенья, 24 января, зафиксировано 40-й летальный исход вследствие заболеванием COVID-19. На сегодня в ВСУ этой болезнью болеет 768 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 24 января в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 768 человек. В ВСУ зафиксировано 40-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19», - говорится в сообщении.

Погибший от COVID-19 работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Положительный ПЦР-тест получил 4 января 2021 года. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

В то же время в ВСУ за минувшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 7 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 18 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии в ВСУ уже выздоровели - 14 439 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 128 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 14 человек.

Напомним, в Украине на утро 24 января зафиксировано уже 1,19 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 947 514 человека, летальных случаев - 21 861.