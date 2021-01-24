За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3915 человек, зафиксировано 83 летальных исхода, 5407 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 24 января.

За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем заразились. Такая динамика наблюдается последние две недели - с 9 января.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 191 812 человек, из них 947 514 выздоровели, летальных случаев - 21 861.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев - 240 случаев

Винницкая область - 122 случая

Волынская область - 73 случая

Днепропетровская область - 236 случаев

Донецкая область - 110 случаев

Житомирская область - 164 случая

Закарпатская область - 188 случаев

Запорожская область - 198 случаев

Ивано-Франковская область - 292 случая

Киевская область - 242 случая

Кировоградская область - 43 случая

Луганская область - 79 случаев

Львовская область - 320 случаев

Николаевская область - 199 случаев

Одесская область - 89 случаев

Полтавская область - 141 случай

Ровенская область - 96 случаев

Сумская область - 118 случаев

Тернопольская область - 119 случаев

Харьковская область - 118 случаев

Херсонская область - 104 случая

Хмельницкая область - 203 случая

Черкасская область - 78 случаев

Черновицкая область - 186 случаев

Черниговская область - 157 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Киеве число заболевших на коронавирус превысило 125 тысяч.