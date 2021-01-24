За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3915 человек, зафиксировано 83 летальных исхода, 5407 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 24 января.
За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем заразились. Такая динамика наблюдается последние две недели - с 9 января.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев - 240 случаев
Винницкая область - 122 случая
Волынская область - 73 случая
Днепропетровская область - 236 случаев
Донецкая область - 110 случаев
Житомирская область - 164 случая
Закарпатская область - 188 случаев
Запорожская область - 198 случаев
Ивано-Франковская область - 292 случая
Киевская область - 242 случая
Кировоградская область - 43 случая
Луганская область - 79 случаев
Львовская область - 320 случаев
Николаевская область - 199 случаев
Одесская область - 89 случаев
Полтавская область - 141 случай
Ровенская область - 96 случаев
Сумская область - 118 случаев
Тернопольская область - 119 случаев
Харьковская область - 118 случаев
Херсонская область - 104 случая
Хмельницкая область - 203 случая
Черкасская область - 78 случаев
Черновицкая область - 186 случаев
Черниговская область - 157 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Киеве число заболевших на коронавирус превысило 125 тысяч.
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