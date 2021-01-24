За прошедшие сутки, 23 января, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня российскими оккупантами.
Об этом говорится в суточной сводке операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, вблизи населенного пункта Пивденне, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами», - отчитываются в штабе.
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