Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2020 году построило и отремонтировало 4056 км дорог, обновило 158 искусственных сооружений, а также в рамках эксплуатационного содержания провело поверхностную обработку еще на 476 км дорог. Об этом в пятницу, 22 января, на своей странице в Facebook сообщает Укравтодор.

Как сообщило агентство, в частности, построено и реконструировано было 204,1 км дорог, капитальный ремонт получили 499,3 км, текущим средним ремонтом было восстановлено 2815 км, восстановление верхних шаров получили 538 км.

Говоря об искусственных сооружениях, в компании отметили, что построено и реконструировано было 13 сооружений, капремонт проведен для 33, текущий средний ремонт получили 54 сооружения, возобновлено за средства международных финансовых организаций - 58.

При этом кассовые расходы на обновление дорог и искусственных сооружений составили 82 млрд грн, на эксплуатационное содержание - 9,1 млрд грн.

Напомним, ЕБРР в прошлом году инвестировал в Украину €812 миллионов.