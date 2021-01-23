также в разделеЭкономика
Минсоцполитики: Финансирование программы субсидий нужно увеличить на 10 млрд грн 8
Товарооборот розничной торговли за 2020 год увеличился почти на 8% 17
Кабмин планирует выделить 1,4 миллиарда на компенсации по оплате электроэнергии 13
На украинских АЗС продолжает дорожать бензин 13
В 2020 году промпроизводство в Украине упало на 5,2% 18
Комитет ВР рекомендовал принять закон о растаможке «евроблях» максимум за €1000 31
Шмыгаль представил экономическую стратегию Украины на десятилетие 295
За год цены на жилье в Украине выросли почти на 9% 11
ВВП Украины за год сократился на 4,4% 14
НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2021 год 15
Нацбанк в очередной раз оставил учетную ставку на уровне 6% 12
ЕБРР в прошлом году инвестировал в Украину €812 миллионов 26
Кабмин и мэры городов договорились не повышать тарифы на отопление и горячую воду 21
Bank of America: Украина все еще может получить транш МВФ 15
Кабмин берет в управление ГЭС, три ТЭЦ, «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» 57
Укрзализныце перечислили только 28% компенсаций за перевозку льготников 13
Укрэнерго: На складах ТЭС сложилась критическая ситуация с запасами угля 14
Украинские АЗС снова повысили цены на бензин 12

Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2020 году построило и отремонтировало 4056 км дорог, обновило 158 искусственных сооружений, а также в рамках эксплуатационного содержания провело поверхностную обработку еще на 476 км дорог. Об этом в пятницу, 22 января, на своей странице в Facebook сообщает Укравтодор. 

Как сообщило агентство, в частности, построено и реконструировано было 204,1 км дорог, капитальный ремонт получили 499,3 км, текущим средним ремонтом было восстановлено 2815 км, восстановление верхних шаров получили 538 км.

Говоря об искусственных сооружениях, в компании отметили, что построено и реконструировано было 13 сооружений, капремонт проведен для 33, текущий средний ремонт получили 54 сооружения, возобновлено за средства международных финансовых организаций - 58.

При этом кассовые расходы на обновление дорог и искусственных сооружений составили 82 млрд грн, на эксплуатационное содержание - 9,1 млрд грн.

Напомним, ЕБРР в прошлом году инвестировал в Украину €812 миллионов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги