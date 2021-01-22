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Розничные операторы за неделю (15-22 января) повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», сообщает enkorr.

Все виды топлива на станциях «Авантаж» подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 22,95 грн/л, А-95 — до 23,95 грн/л, ДТ – до 22,35 грн/л. Также на 50 коп./л цены выросли в сети «Автотранс».

Топливо в сети Glusco подорожало на 33 коп./л: А-92 – до 25,35 грн/л, А-95 — до 27,35 грн/л, ДТ –  до 26,35 грн/л.

UPG подняла цены на бензины на 40 коп./л, ДТ — на 20 коп./л. Так, бензин А-92 в этой сети подорожал до 24,50 грн/л, А-95 — до 25,50 грн/л, ДТ — до 26,60 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 25 коп./л, до 22,75 грн/л.

Сеть АЗК BVS увеличила стоимость топлива на 30-40 коп./л: А-92 подорожал до 24,99 грн/л, А-95 — до 25,99 грн/л, ДТ — до 24,89 грн/л. На 87 коп./л все виды топлива подорожали в сети «Татнефть-АЗС-Украина».

Такие сети как AMIC, Chipo, Marshal, SUN OIL, Mango, Motto, «Укргаздобыча» и «Катрал» в среднем подняли цены на 0,05-0,70 грн/л.

Напомним, ряд операторов розничного рынка 13 января повысили стоимость бензинов и дизельного топлива.
ForUm

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