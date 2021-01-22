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В 2020 году промышленное производство упало на 5,2%, но в декабре 2020-го впервые с мая 2019 года зафиксировали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 4,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает «Экономическая правда».

При этом, с коррекцией на эффект календарных дней в декабре промпроизводство выросло на 3,2%.

Отмечается, что в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2019-го рост в перерабатывающей промышленности составил 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 5,4%.

В общем, в 2020 году снижение в перерабатывающей промышленности - 6,9%, в добывающей и разработке карьеров - 3,1%.

Промышленное производство в 2019 году по сравнению с 2018-м сократилось на 0,5%.

 
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