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В Украине с 28 сентября по 17 января 2021 года гриппом и ОРВИ переболели 6,6% населения, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

С 11 по 17 января 2021 года в Украине ОРВИ заболели 125 тыс. 779 человек, из них 27,5% - дети в возрасте до 17 лет. Лабораторные исследования не выявили ни одного случая гриппа, однако в двух случаях определены вирусы SARS-CoV-2 и риновирус», - говорится в сообщении.

Указывается, что за минувшую неделю с ОРВИ госпитализировали 5 тыс. 286 человек, из них 21,5% - дети; у 20 пациентов зарегистрировали случаи гриппоподобного заболевания; у 203 пациентов - тяжелой острой респираторной инфекции.

В ЦОЗ отмечают, что интенсивность эпидемического процесса ОРВИ в Украине находится на низком уровне.

Только в Запорожской области зафиксирован средний уровень превышения эпидемического порога на 4,1%.

За неделю от гриппа вакцинировались 3 тыс. 557 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 184 тыс. 038 человек.

Всего с начала эпидемического сезона, с 28 сентября по 17 января 2021 гриппом и ОРВИ переболели 6,6% населения страны, были госпитализированы 42 тыс. 234 человека, из них 37,6% - дети; зарегистрировано 401 пациента с гриппоподобными заболеванием; зарегистрировано 1 тыс. 074 пациента с тяжелой острой респираторной инфекцией, летальных исходов вследствие гриппа не зарегистрировано.


 
ForUm

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