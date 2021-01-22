Контрразведчики задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений Сил специальных операций ВС Украины, а также представителях местных органов власти, сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что агент, который также является руководителем ячейки запрещенной коммунистической партии, привлек к противоправной деятельности близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.
Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для сбора и передачи разведывательной информации. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственные действия под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время