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Контрразведчики задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений Сил специальных операций ВС Украины, а также представителях местных органов власти, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что агент, который также является руководителем ячейки запрещенной коммунистической партии, привлек к противоправной деятельности близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.

Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для сбора и передачи разведывательной информации. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.
ForUm

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