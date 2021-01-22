Савеловский районный суд Москвы арестовал пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш на 9 суток за призывы участвовать в несанкционированном властями митинге 23 января.

Сторонники Навального призывают людей выходить на улицы городов России с требованием освободить политика, передает УНИАН.

«Арестовали на 9 суток. Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов. Приходите!» — написала она в Twitter.

Кроме этого, координатор штаба Навального во Владивостоке арестована на трое суток. В частности, первореченский районный суд столицы Приморья назначил трое суток административного ареста координатору местного штаба Навального Екатерине Ведерниковой. Она признана виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Координатор штаба Навального была задержана сегодня утром. «Она ехала в автобусе, зашли трое полицейских, вытащили ее на остановке, посадили силком в свой автомобиль, привезли в отдел, здесь забрали телефон»,— рассказала адвокат Ведерниковой Полина Сидельникова

Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.