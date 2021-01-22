Вчера, 21 января, в Тернополе 11-летний мальчик во время катания на санках возле местной школы получил многочисленные ранения, вероятно вызванные огнестрельным оружием, сообщает пресс-служба областной полиции.

Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу с многочисленными ожогами. Медики диагностировали у пациента множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием.

Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробинки, которые травмировали и внутренние органы. Поскольку пострадавший нуждался в серьезном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу «Охматдет».

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 УК (хулиганство).

Полицейские расследуют все обстоятельства преступления, обследуют прилегающую территорию, устанавливают возможные траектории движения пули, которая травмировала малолетнего, и проверяют имеющееся оружие у жителей близлежащих домов.



