Национальная экономическая стратегия до 2030 года является фундаментальной дорожной картой по внедрению изменений, в которых Украина и общество нуждаются уже давно, чтобы выйти на путь экономического роста и институциональных изменений в нашем государстве. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе круглого стола по обсуждению Национальной экономической стратегии-2030 на тему «Инвестиционная привлекательность, рынки капитала и макроэкономическая стабильность».

Участие в мероприятии приняли представители правительства, Офиса президента, представители бизнеса, экономические эксперты и аналитики.

Во время круглого стола были представлены приоритеты для Плана действий правительства на 2021-2023 годы, приоритеты НЭС-2030 по тематическому направлению и приоритетные законопроекты в список топ-100 законов Верховной Рады на 2021-2023 годы.

Как отметил Шмыгаль, стратегия вырабатывалась правительственной рабочей группой с привлечением большого количества ведущих экономистов и бизнес-среды.

По его словам, впервые в истории Украины делается такой долгосрочный документ, который продемонстрирует обществу, куда двигаться стране в следующие 10 лет. «Разработан уже целый ряд документов, есть определенные топ-30 векторов экономического развития. Был проведен аудит государства, результаты которого были представлены в ноябре. Тогда мы увидели, что значит, когда страна не знает, куда двигаться, когда есть элементы непонимания стратегии. Это миллиарды долларов неэффективного использования экономических инструментов в нашем государстве», - подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что в контексте улучшения инвестиционной привлекательности необходимо создавать рынок капитала, развивать товарные биржи и запустить накопительный уровень пенсионной системы.

Важным, по словам главы правительства, также является движение в сторону Большой приватизации. Как отметил премьер-министр, объекты, которые сегодня находятся в государственной собственности, из-за неэффективного управления далеко не всегда дают ожидаемый результат. «Благодаря приватизации они попадут в руки инвесторов и получат эффективных управленцев, что даст государству налоги, дивиденды, рабочие места. Это один из элементов минимизации роли государства в экономике», - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что только в 2020 году Украина впервые начала на практике использовать механизмы государственно-частного партнерства, концессии, и деятельность в этом направлении, по его словам, обязательно будет продолжаться. «Мы уже подготовили и, надеюсь, на следующей неделе подпишем меморандум о создании рынка капитала. Есть соответствующий таймлайн, как он будет создаваться. Этот процесс надо начинать. Поэтому для нас сегодня важно услышать мнения экспертов и конструктивные советы», - отметил премьер-министр.