Украина не готова к возвращению оккупированного Донбасса военным путем. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает РБК-Украина.
Он считает, что этот вопрос можна решить только политическим и дипломатическим путем.
«Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время», - заявил он.
По словам Кравчука, еще одним путь для решения этого вопроса являются санкции.
«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность», - отметил он.
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