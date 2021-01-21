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В Великобритании суд рассмотрел дело об убийстве бывшего военнослужащего, который погиб, празднуя выздоровление от рака.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на издание Daily Mirror.

Инцидент произошел еще в феврале 2020 года в ночном клубе в английском городе Честерфилд, графство Дербишир. 23-летний Джон Роботем вместе с друзьями и девушкой праздновал выздоровление от смертельной болезни. У него подозревали рак, однако тесты показали, что он здоров.

В клубе Роботем поругался с Коннором Роузом и другими посетителями. Когда обоих мужчин выгнали из заведения, ссора перешла в драку. На улице Роуз напал на Роботема и ударил его бутылкой по лицу. Тот потерял сознание, упал и ударился головой о землю.

На следующий вечер Роботем скончался от полученных травм.

Теперь Роуза обвиняют в убийстве. Он отрицает обвинения, хотя ранее признал вину в непредумышленном убийстве.
ForUm

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