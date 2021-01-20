В городе Верушув Лодзинского воеводства (центр Польши) из окна пятого этажа многоэтажки выпала 5-летняя дочь граждан Украины.

Девочка получила многочисленные травмы, но его жизни не угрожает опасность, сообщает Укринформ со ссылкой на Wnp.pl.

По информации врачей из больницы города Острув Велькопольский, девочка получила множественные травмы головы, тела, имеет сломанные конечности. В то же время врачи дают положительные прогнозы по лечению ребенка.

Чрезвычайное происшествие случилось в понедельник, 18 января. Тогда полицейские получили информацию, что около шести часов утра с балкона на пятом этаже упала 5-летняя девочка. Впоследствии было установлено, что родители ребенка - 42-летняя мать и 45-летний отец - являются гражданами Украины. В момент падения ребенка с балкона родителей не было дома: мама в течение 20 минут отвозила отца на автомобиле на работу. Оба украинца были трезвыми.

Супруги приехали в Польшу из Украины несколько недель назад. После того как они нашли жилье и работу, в Польшу привезли также и дочь.

Районная прокуратура города Велунь ведет следствие по доведению до непосредственной угрозы потери ребенком жизни или здоровья.