Оперативники Департамента военной контрразведки СБУ задержали на Сумщине военнослужащего Вооруженных сил Украины во время сбыта партии взрывчатки – трех килограммов пластида с детонатором.

Как сообщил пресс-центр СБУ, по предварительным данным следствия, это не первый факт продажи взрывчатки военным.

Задержание злоумышленника проводилось с привлечением спецподразделения ЦСО «А» СБ Украины.

В этот же день по месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск, во время которого изъяли еще 1,5 кг пластида.

Уголовное производство начато на основании материалов ДВКР СБ Украины с правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Расследует дело Главное управление национальной полиции в Сумской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Сумского гарнизона.