Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти военнослужащих Вооруженных сил, погибших в этот день в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Церемония состоялась у Министерства обороны Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Было объявлено фамилии 51 защитника Украины, погибшего в этот день в 2015-2020 годах. В частности, почтили память 48 военнослужащих, павших при обороне Донецкого аэропорта.

После озвучивания каждой фамилии воины роты почетного караула били в колокол и салютировали из стрелкового оружия.

Зеленский возложил цветы к Памятному колоколу и пообщался с родственниками погибших бойцов.

«Украинские воины на фронте ежедневно доказывают, что ни вооруженные провокации противника, ни лютые морозы не заставят их отступить со своей земли. Каждый день мы благодарим их за мирное небо над нашими городами и селами и вспоминаем имена тех, кто погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат возле Памятного колокола, не увеличивалось, а в Украине наконец воцарился мир», - сказал он.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.