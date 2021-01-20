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На Закарпатье в среду ожидается сильный снег, в Карпатах – ветер и метель, сообщает Гидрометцентр.

«20 января на Закарпатье значительный снег, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, метели (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Отмечается, что на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
ForUm

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