Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить два с половиной года колонии. Об этом в эфире Настоящего Времени сообщила адвокат политика Ольга Михайлова.

«Срок был назначен три с половиной года. Но в течение почти года Алексей провел под домашним арестом, день за день учитывается, соответственно, это два с половиной года», – сказала она.

Михайлова не исключила, что прокуратура РФ может запросить и больший срок: «Учитывая то, что сегодня произошло в суде, я уже и этому не удивлюсь. Но, конечно, это просто невозможно».

По ее словам, судебное заседание по изменению Навальному условного срока на реальный перенесли на 2 февраля.

«Нам предоставили уведомление о переносе судебного заседания с 29 января на 2 февраля. И было указано, что уведомляется начальник следственного изолятора №1 по городу Москве, что осужденный Навальный должен участвовать в судебном заседании. На самом деле, туда его отвезли или куда-то еще, мы на данный момент не знаем», – отметила Михайлова.

Арест Навального на 30 суток адвокат считает незаконным: «Он направил заявление, мы его направили и в суды, и во ФСИН о том, что он находится на лечении, указали адрес в Германии, по которому он проживал на тот момент. Также предоставили справку из Charité о том, что он сначала находился на лечении, находился в коме 24 дня, через какое-то время был выписан, но проходил курс реабилитации, физиотерапии, там очень жесткий был курс. Эти документы были представлены во ФСИН. Но ФСИН делает вид, что таких документов не было, что они не знали, где с 24 сентября находился Навальный после выписки из Charité. При этом суды направляли повестки на эти назначенные заседания на 20 января, 29 января по германскому адресу проживания Алексея».

Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.