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Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что COVID-19 станет сезонным заболеванием - это зависит от эффективности вакцинации.

Об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. При этом даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует полного искоренения вируса, добавила она, передает УНИАН.

«Предпосылки есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета. Но даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус»,— сказала Вуйнович.

По мнению Мелиты Вуйнович, при эффективной глобальной программе вакцинации вероятный сценарий состоит в том, что коронавирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы. Эндемическими называют заболевания, характерные для определенной местности.
ForUm

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