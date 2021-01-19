В новый 2021 год Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе вступила с новым руководством. Новым генсеком в течение следующих трех лет будет кадровый немецкий дипломат Хельга Шмид. Она и новые руководители трех институтов организации – представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), а также верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств (ВКНМ) – были утверждены на Министерском совете ОБСЕ в декабре.

С приходом 2021 года произошла и плановая смена руководства обоих директивных органов организации, которые каждую неделю заседают в венском Хофбурге (во время пандемии также онлайн). На заседаниях Постоянного совета будет председательствовать представитель Швеции, которая переняла на себя общее председательство в ОБСЕ в 2021 году, а Форум по сотрудничеству в области безопасности следующие четыре месяца будет возглавлять американский дипломат.

ПОЗИТИВНЫЕ ОЖИДАНИЯ ОТ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ОБСЕ

Генеральный секретарь в ОБСЕ не имеет такого политического веса, как, например, в ООН, и точно не является ее председателем. В базирующейся на консенсусе организации таким руководителем можно скорее назвать Действующего председателя (Chairperson-in-Office), которым на год, в соответствии с ротационным принципом, становится глава МИД одной из 57 стран-участниц.

Генсек ОБСЕ - это административный руководитель Секретариата ОБСЕ, который выступает в качестве представителя Действующего председателя и оказывает оперативную поддержку организации. Он не может делать каких-то самостоятельных внешнеполитических заявлений от имени ОБСЕ или же определять приоритеты деятельности организации, что относится к полномочиям председательства (Chairmanship) – конкретной председательствующей в течение года страны. И если вообще упрощенно: генсек – это своего рода руководитель администрации Действующего председателя. При этом, если председатель – переменная (каждый год) фигура, то генеральный секретарь – относительно устойчивый функционер, которого назначают на три года с возможностью продления.

Одним из главных преимуществ Хельги Шмид при назначении на должность генсека ОБСЕ, очевидно, был именно ее большой управленческий опыт. До этого немецкий дипломат также возглавляла, вероятно, не меньший по размеру секретариат, занимая должность генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы.

В то же время при оценке влияния должности генсекретаря ОБСЕ не стоит исходить только из юридических положений, регламентирующих его полномочия. Значительную роль может играть и личный фактор - амбиции, стремление власти или же эффективных изменений со стороны конкретного человека на этой должности. Так, практически все бывшие генсеки в начале своей каденции пытались перетянуть на себя больше полномочий, чем предусмотрено, продвигая различные идеи и инициативы, в т. ч. во внешнеполитическом измерении. С другой стороны, эти потуги тормозились со стороны председательства или же стран-участниц, которые указывали на свои национальные интересы и желание все решать в консультациях друг с другом.

Станет ли Хельга Шмид главным, но «простым» клерком в организации, или же будет пытаться влиять на процессы, пока непонятно. Одно очевидно: как управленческого опыта, так и осведомленности о процессах в Европе и мире в целом ей не занимать.

Для Украины важно, что Шмид хорошо осведомлена в вопросе агрессии РФ против нашей страны, и ее точно нельзя назвать пророссийским политиком. Поэтому новый генеральный секретарь ОБСЕ вряд ли будет встромлять палки в колеса в украинских вопросах. Вероятно, все будет происходить как раз наоборот, и она будет оказывать всяческое содействие связанной с Украиной деятельности ОБСЕ. В частности, это касается быстрой и эффективной коммуникации украинской миссии при ОБСЕ с Секретариатом и, что главнее, усиления мониторинговых возможностей Специальной мониторинговой миссии и обеспечения полного выполнения ее мандата.

В своем заявлении на пресс-конференции 14 января, после представления приоритетов шведского председательства, Шмид, в частности, указала на всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности: от реагирования на угрозы безопасности и помощи странам-участницам в борьбе с терроризмом и коррупцией – до защиты прав человека и основных свобод. Говоря об оперативной деятельности организации, она также выделила СММ в Украине – «важную миссию, которая мониторит и отчитывается о ситуации на местах в Украине».

Со стороны главы миссии Украины при ОБСЕ Евгения Цымбалюка, который на прошлой неделе провел встречу с Хельгой Шмид, звучат только положительные отзывы и ожидания сотрудничества.

«Впечатления, которые у нас были в отношении Хельги Шмид еще во время встреч с ней как с кандидатом на эту должность, только усилились. Я убежден в ее высоком профессионализме, она открыта к идеям, слушает и воспринимает их. У Хельги Шмид очень серьезный бэкграунд в ЕС, она профессионал с большим опытом. Но главное, что один из ее приоритетов – это урегулирование российско-украинского конфликта», – заявил Цымбалюк в комментарии корреспонденту агентства.

По его словам, на встрече обсуждались как агрессия РФ на востоке Украины и деятельность СММ ОБСЕ в Украине, так и вопрос незаконной оккупации Россией Крыма. «Мы также обсуждали вопрос Крыма, который должен оставаться среди приоритетов повестки дня ОБСЕ. Я, в частности, проинформировал Хельгу Шмид об инициативе «Крымская платформа», и надеюсь, что, когда мы дойдем до проведения саммита Крымской платформы в Украине, то представители секретариата ОБСЕ не останутся в стороне», – отметил посол.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Гендерное равенство и ранее объявлялось одним из приоритетных вопросов различных председательств в ОБСЕ, и Швеция не стала исключением.

«Всеобъемлющая безопасность может быть достигнута только при условии инклюзии всех представителей населения. И как Действующий председатель я также сосредоточу внимание на укреплении гендерного равенства во всех аспектах работы организации. В этой связи мы постараемся расширить экономические возможности женщин», – заявила во время представления приоритетов шведского председательства новый Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Но, в отличие от предшественников, на этот раз, похоже, гендерное равенство действительно будет в приоритете – и не на словах, а на деле. Ведь для реализации таких планов в ОБСЕ как раз подходящее время. И это не только из-за Швеции как одного из мировых лидеров в проведении политики гендерного равенства. В новый 2021 год организация фактически вошла с женским руководством.

Вместе с первой в истории организации женщиной в должности генерального секретаря, действующим председателем ОБСЕ также оказалась представительница женского пола. Кроме того, на еженедельных заседаниях Постоянного совета в течение года будет председательствовать глава миссии Швеции при ОБСЕ Ульрика Фунеред. Немного неожиданно, но и другой директивный орган – Форум по сотрудничеству в области безопасности – тоже в ближайшее время будет возглавлять женщина: после внезапного отзыва посла США при ОБСЕ Джеймса Гилмора временно его обязанности будет исполнять заместитель главы миссии Кортни Остриен.

Другие важные для Швеции темы, которые также будут находиться в центре ее председательства в ОБСЕ, – укрепление демократии, защита прав человека и развитие верховенства права. «Как действующий председатель, я также буду отдавать приоритет поддержке концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ. Политическая и экономическая безопасность, права человека, демократия, верховенство права и равенство взаимозависимы и взаимосвязаны», – отметила Анн Линде.

Глава украинской делегации при ОБСЕ указывает, что такой подход шведского председательства к вопросу безопасности имеет также «дополнительное конкретное содержание» для украинской стороны. Так, делегация Украины в ОБСЕ планирует привлечь внимание, наряду с вопросом ущемления прав людей на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, также к экологической теме – в частности, катастрофическим последствиям затопления оккупантами шахты «Юнком» в Донецкой области, где в советское время был осуществлен атомно-взрывной эксперимент «Кливаж».

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ И КРИЗИСОВ. УКРАИНА В ПРИОРИТЕТЕ

Но, конечно, ключевым приоритетом шведского председательства в ОБСЕ как безопасностной организации будет оставаться продвижение в решении конфликтов и кризисов в регионе.

«В итоге наши приоритеты направлены на содействие урегулированию конфликтов в нашем регионе. Угрозы международному миру и безопасности, а также вызванные конфликтами страдания просто неприемлемы. Поэтому нужно держать урегулирование конфликтов в нашем регионе в топе нашей повестки дня», – заявила действующий председатель ОБСЕ.

Прежде всего Анн Линде указала на то, что остается в силе выдвинутое в прошлом году предложение председательства в ОБСЕ относительно посредничества в Беларуси и налаживания настоящего диалога между правительством и оппозицией.

Также ОБСЕ продолжит с помощью Минской группы играть важную роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, который закровоточил в прошлом году. Кроме того, внимание будет уделяться урегулированию ситуации в Грузии и Приднестровском мирном процессе.

Для Украины прежде всего важно, что содействие мирному урегулированию российско-украинского конфликта останется среди топ-приоритетов ОБСЕ. Теме конфликта в Украине – «наиболее вопиющему примеру нарушений наших общих обязательств и международного права» – Анн Линде уделила особое внимание в своей речи. А подтверждением намерений активно заниматься этим вопросом станет ее визит в Украину на этой неделе, первый в ее новой роли.

Действующий председатель ОБСЕ подтвердила поддержку мирных усилий в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе. Мирное урегулирование, подчеркнула она, должно происходить «в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ, с полным уважением к суверенитету, территориальной целостности, единству и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь».

ОТНОСИТЕЛЬНО КРЫМА

Это упоминание Крыма в речи Действующего председателя ОБСЕ означает, что попытка аннексии Россией полуострова остается на международной повестке дня – вместе с начатой Кремлем гибридной войной на Донбассе. И это не может не нервировать Россию, представитель которой во время заседания Постсовета гневно отреагировал на упоминание Крыма в речи Линде.

Скажем, предыдущий Действующий председатель, премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама во время презентации албанского председательства в январе 2020 года, хотя и определил среди приоритетов «кризис в и вокруг Украины», однако не упомянул Крым. «Реабилитировался» он, правда, уже под конец года, заявив на заключительной пресс-конференции после Министерского совета в декабре, что урегулирование конфликта на территории Украины должно охватывать и вопрос оккупации Россией Крыма.

Хотя, конечно, отсутствие упоминания Крыма со стороны Рамы не означало, что крымский вопрос не звучал в ОБСЕ в 2020 году – Украина, как и ее страны-партнеры, регулярно поднимали эту тему, особенно во время председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности в апреле-августе.

Ожидается, что вопрос деоккупации Крыма будет и одним из предметов обсуждения во время визита Линде в Украину: МИД возлагает отдельные надежды на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы, и во время визита планируется подробно обсудить практические аспекты.

«Это первое заявление Действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции показало, что урегулирование российско-украинского конфликта является одним из приоритетов шведского председательства. Как известно, не все председательства в ОБСЕ говорили о попытке аннексии Крыма и высказывали свою позицию по этому вопросу. Шведская сторона же откровенно заявила о Крыме. И здесь я вижу также то, что, несмотря на стремление приходить к консенсусу среди всех стран-участниц, в важных вопросах Швеция не будет отступать от своих собственных принципов и принципов ОБСЕ», – заявил Цымбалюк.

О том, как именно ОБСЕ могла бы присоединиться к Крымской платформе, корреспондент Укринформа поинтересовался у представителей шведского председательства. В пресс-офисе МИД Швеции не дали четкого ответа, заявив лишь, что инклюзивный формат ОБСЕ мог бы играть важную роль в этом вопросе и что важно, чтобы «все страны-участницы выполняли свои обязательства».

«Кризис в Украине и вокруг нее – не в последнюю очередь в связи с Крымом – поляризовал позиции на повестке дня ОБСЕ. Это серьезно вредит перспективам прогресса по широкому кругу вопросов. Сейчас, как никогда, инклюзивный формат ОБСЕ может играть важную роль. Он предоставляет странам-участницам платформу для открытого и честного обсуждения ключевых вопросов безопасности и восстановления доверия. Важно, чтобы все страны-участницы ОБСЕ выполняли свои обязательства относительно создания общего и неделимого сообщества безопасности», – заявили в шведском МИД.

ЧЕСТНЫЙ БРОКЕР, КОТОРЫЙ НЕ БУДЕТ МОЛЧАТЬ

Председательство в ОБСЕ дружественной к Украине Швеции, однако, не должно создавать каких-то иллюзий или чрезмерных ожиданий относительно изменений в работе организации. Председательство должно быть, как говорят в ОБСЕ, «честным брокером» - сбалансировано подходить к позициям всех стран-участниц и способствовать нахождению общего знаменателя. Это, в частности, отражено и в заявлениях действующего председателя ОБСЕ, тональность которых не такая резкая, как он мог себе позволять ранее на министерской должности.

Таким образом, например, не следует исключать и значительно более мягкие заявления Анн Линде, в т. ч. относительно российской агрессии против Украины, в ее «ОБСЕ-шной» ипостаси, чем если бы она говорила как глава шведского МИД.

Но и молчания по поводу нарушений ожидать не стоит, о чем Линде четко заявила во время представления программы Шведского председательства.

«Я буду честным брокером, представляя все страны-участницы. Я буду работать в поддержку дискуссий и мероприятий, которые могут привести к устойчивому урегулированию конфликтов. Но быть честным брокером также означает, что я не буду избегать указывать на нарушение наших общепринятых принципов», – заявила она.

«Швеция хочет быть честным брокером, – добавила Линде, - исходить из сбалансированных позиций. Но в то же время Швеция не будет играть в компромисс в вопросах, касающихся ключевых принципов ОБСЕ. И для нас это очень важно».