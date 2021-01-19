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За прошедшие сутки, 18 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Богдановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вооруженные формирования РФ открыли огонь из миномета 82-го калибра.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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