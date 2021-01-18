В Европейском Союзе, ООН и НАТО призывают власти Российской Федерации немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в сообщениях в микроблоге Twitter, передает УНИАН.

В частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осуждает задержание Навального российскими властями.

Она призывает российские власти немедленно освободить его и обеспечить его защиту.

Президент ЕК убеждена, что задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам РФ.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердили свой призыв к властям РФ провести тщательное и непредвзятое расследование отравления Навального.

«Мы глубоко встревожены арестом Алексея Навального и призываем к его немедленному освобождению и соблюдению процессуальных прав в соответствии с верховенством права», - подчеркнули в ООН.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединяется к международным призывам немедленно освободить российского оппозиционного политика.

«Виновные в попытке его убийства с применением запрещенного химического оружия должны быть привлечены к ответственности. Россия должна уважать свои международные обязательства по правам человека и верховенство права», - отметил Столтенберг.

Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.