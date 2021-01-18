В Европейском Союзе, ООН и НАТО призывают власти Российской Федерации немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом говорится в сообщениях в микроблоге Twitter, передает УНИАН.
В частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осуждает задержание Навального российскими властями.
Она призывает российские власти немедленно освободить его и обеспечить его защиту.
Президент ЕК убеждена, что задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам РФ.
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердили свой призыв к властям РФ провести тщательное и непредвзятое расследование отравления Навального.
«Мы глубоко встревожены арестом Алексея Навального и призываем к его немедленному освобождению и соблюдению процессуальных прав в соответствии с верховенством права», - подчеркнули в ООН.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединяется к международным призывам немедленно освободить российского оппозиционного политика.
«Виновные в попытке его убийства с применением запрещенного химического оружия должны быть привлечены к ответственности. Россия должна уважать свои международные обязательства по правам человека и верховенство права», - отметил Столтенберг.
Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.
18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.
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