также в разделеОбщество
18 января. Картина дня 5
В Раде хотят запретить перенос рабочих дней из-за праздников 12
Шмыгаль: Накопительная пенсионная система будет введена в этом году 10
ТКГ договорилась о возобновлении газоснабжения Марьинки 7
Литва запретит въезд Киркорову, Тимати и другим «марионеткам Кремля» 13
Иностранец пытался ввезти в Украину кокаин на 2 миллиона 8
Нардеп от «Слуги народа» считает, что коронавирус может быть биологическим оружием 23
Минздрав: Разовое купание в проруби на Крещение не может закалить организм 7
Билеты на поезда будут дорожать на 2% каждый месяц 13
Украинцы массово жалуются на нарушения закона о языке в сфере обслуживания 106
Синоптик сказала, сколько дней осталось до оттепели 22
Экс-главу Федерации велоспорта Башенко дисквалифицировали на 9 месяцев 13
Нацгвардия: «Блогеры» запустили БПЛА над АЕС 19
Идентифицировано тело капитана затонувшего в Турции судна Arvin 24
СБУ объявила в розыск главаря группировки «ЛНР» 16
Протестующие против тарифов перекрыли дороги на Буковине 11
Украинские певицы Билык и Иващенко ездили на прием к Лукашенко 62
Главу Гослесагентства уволили через полгода после назначения 22

На горнолыжном курорте «Буковель» Фестиваль моржей, который традиционно устраивали на Крещение, из-за пандемии коронавируса не состоится, сообщает  Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря курорта Виталию Васильчук.

«Из-за карантинных ограничений традиционный Фестиваль моржей, который уже много лет проходит в ГК «Буковель» на Крещение, отменен», – отметила Васильчук.

Впрочем, по ее словам, для гостей, которые все-таки решат окунуться в Иорданскую воду, на «Буковеле» обустроят места для купания.

«Мы обустроим соответствующие места на малом буковельском озере в центре курорта. Они будут подготовлены и обеспечены всем необходимым», – добавила Васильчук.

По ее словам, никаких развлекательных мероприятий и награждения, как это было на Фестивале моржей, в этот раз не предусмотрено.

Ранее Фестиваль моржей проходил на малом буковельском озере 19 января. Организаторы устраивали концерты, считали количество участников и награждали дипломами смельчаков, которые приобщались к рекордам. Обычно в фестивале моржей участвовали несколько сотен человек. В прошлом году, например, зафиксировали около двух тысяч участников.

Как известно, «Буковель» – крупнейший горнолыжный курорт Украины, часть которого (подъемники, гостиницы, земля) принадлежит государству. Расположен неподалеку от села Поляница Яремчанского городского совета, у подножия горы Буковель на высоте 920 метров над уровнем моря. Самая высокая точка курорта – г. Довга – 1372 м. Зимний сезон тут может длиться с ноября по апрель.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
11
Теги