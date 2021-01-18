На горнолыжном курорте «Буковель» Фестиваль моржей, который традиционно устраивали на Крещение, из-за пандемии коронавируса не состоится, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря курорта Виталию Васильчук.

«Из-за карантинных ограничений традиционный Фестиваль моржей, который уже много лет проходит в ГК «Буковель» на Крещение, отменен», – отметила Васильчук.

Впрочем, по ее словам, для гостей, которые все-таки решат окунуться в Иорданскую воду, на «Буковеле» обустроят места для купания.

«Мы обустроим соответствующие места на малом буковельском озере в центре курорта. Они будут подготовлены и обеспечены всем необходимым», – добавила Васильчук.

По ее словам, никаких развлекательных мероприятий и награждения, как это было на Фестивале моржей, в этот раз не предусмотрено.

Ранее Фестиваль моржей проходил на малом буковельском озере 19 января. Организаторы устраивали концерты, считали количество участников и награждали дипломами смельчаков, которые приобщались к рекордам. Обычно в фестивале моржей участвовали несколько сотен человек. В прошлом году, например, зафиксировали около двух тысяч участников.

Как известно, «Буковель» – крупнейший горнолыжный курорт Украины, часть которого (подъемники, гостиницы, земля) принадлежит государству. Расположен неподалеку от села Поляница Яремчанского городского совета, у подножия горы Буковель на высоте 920 метров над уровнем моря. Самая высокая точка курорта – г. Довга – 1372 м. Зимний сезон тут может длиться с ноября по апрель.