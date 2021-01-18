также в разделеОбщество
Украинцы массово жалуются на нарушения закона о языке в сфере обслуживания 10
Синоптик сказала, сколько дней осталось до оттепели 16
Экс-главу Федерации велоспорта Башенко дисквалифицировали на 9 месяцев 11
Нацгвардия: «Блогеры» запустили БПЛА над АЕС 12
Идентифицировано тело капитана затонувшего в Турции судна Arvin 20
СБУ объявила в розыск главаря группировки «ЛНР» 15
Украинские певицы Билык и Иващенко ездили на прием к Лукашенко 38
Главу Гослесагентства уволили через полгода после назначения 21
За мост в Молдову заплатит Украина 45
В ПЦУ развеяли мифы о массовых ныряниях в прорубь 13
В ОП назвали дату проведения «Крымской платформы» 21
Шмыгаль: Платную вакцинацию от COVID-19 будут проводить параллельно с государственной 32
Турция задействовала два вертолета для поиска украинских моряков 15
ООС: Боевики активизировались возле Широкино 9
В Украине – 3034 новых случая COVID-19и более 5 тысяч выздоровлений 27
Вакцинация от COVID-19 в Украине начнется в середине февраля 18
В армии за сутки обнаружили 53 новых случаев коронавируса 10
Мороз и солнце: прогноз погоды на ближайшие три дня 36

Полиция Буковины предупреждает об осложнении движения в направлении Ивано-Франковской области. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Сейчас полицейские зафиксировали перекрытие движения транспорта местными жителями в селах Мамаевцы, Дубовке, Берегомет, Неполоковцы, Оршовцы и в городе Кицмань.

«Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги», - сообщили в полиции.

Водителей призывают учитывать ситуацию на указанных дорогах при планировании своих поездок. На местах проведения акций протеста работают сотрудники полиции Черновицкой области.

Правоохранители следят за порядком и охраняют безопасность дорожного движения. Полицейские общаются с организаторами и участниками акции, отмечают недопустимость любого нарушения публичной безопасности и порядка.

Во избежание заторов сотрудники полиции осуществляют отвод автотранспорта от мест проведения протестных собраний граждан.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги