Полиция Буковины предупреждает об осложнении движения в направлении Ивано-Франковской области. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Сейчас полицейские зафиксировали перекрытие движения транспорта местными жителями в селах Мамаевцы, Дубовке, Берегомет, Неполоковцы, Оршовцы и в городе Кицмань.

«Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги», - сообщили в полиции.

Водителей призывают учитывать ситуацию на указанных дорогах при планировании своих поездок. На местах проведения акций протеста работают сотрудники полиции Черновицкой области.

Правоохранители следят за порядком и охраняют безопасность дорожного движения. Полицейские общаются с организаторами и участниками акции, отмечают недопустимость любого нарушения публичной безопасности и порядка.

Во избежание заторов сотрудники полиции осуществляют отвод автотранспорта от мест проведения протестных собраний граждан.