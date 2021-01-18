Полиция Буковины предупреждает об осложнении движения в направлении Ивано-Франковской области. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Сейчас полицейские зафиксировали перекрытие движения транспорта местными жителями в селах Мамаевцы, Дубовке, Берегомет, Неполоковцы, Оршовцы и в городе Кицмань.
«Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги», - сообщили в полиции.
Водителей призывают учитывать ситуацию на указанных дорогах при планировании своих поездок. На местах проведения акций протеста работают сотрудники полиции Черновицкой области.
Правоохранители следят за порядком и охраняют безопасность дорожного движения. Полицейские общаются с организаторами и участниками акции, отмечают недопустимость любого нарушения публичной безопасности и порядка.
Во избежание заторов сотрудники полиции осуществляют отвод автотранспорта от мест проведения протестных собраний граждан.
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