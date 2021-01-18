Клуб из Львова последний раз попадал в спортивные новости в октябре. Тогда «Рух» прославился вниманием со стороны московского «Спартака», который заявил на сезон 20-летнего защитника Никиту Ходорченко. На тот момент он был свободным агентом. Как сообщает BetON, ранее Никита играл в составе «Руха», проведя в его составе три матча. Зимой же после открытия трансферного окна львовская команда активно принялась за трансферы.

Общение с «Андерлехтом»

Львовский футбольный клуб в УПЛ играет не очень удачно, хотя половину всех матчей в первой части сезона завершил вничью. Проблема в том, что вторую половину из них «Рух» проиграл и одержал лишь одну победу в тринадцати встречах. Неудивительно, что эксперты букмекерской конторы Париматч даже не включили «Рух» в линию ставок на победителя УПЛ. Можно было добавить львовский клуб и дать на его победу гигантский коэффициент. Но букмекер отказался, хотя на чемпионство «Львова», который расположился ниже «Руха» в таблице, дают котировку 321.00.

Что касается трансферов, то руководство «Руха» ждет решение вопроса по нападающему Николаю Кухаревичу. По данным СМИ, переговорный процесс между «Рухом» и бельгийским «Андерлехтом» относительно перехода 19-летнего украинского игрока находится в самом разгаре. Не исключено, что в самое ближайшее время Николай, который пока тренируется с «Рухом», покинет его состав.

Поэтому львовский клуб готовится к уходу своего форварда и смотрит новичков в линию атаки. Одним из них может стать бразильский вингер Диего Сантос, который выступает за «Витебск» из Беларуси. Сообщается, что боссы «Руха» уже сделали предложение бразильскому футболисту. Речь идет про аренду до конца сезона, но с правом выкупа. Отметим, что Сантос провел вторую часть сезона в «Шахтере» из Солигорска. Вместе с этой командой бразилец стал чемпионом страны.

В атаке явно поможет «Руху» хавбек Максим Задерака, который на правах свободного агента перешел в львовский клуб. Задерака провел десять матчей за «Александрию» в текущем сезоне, на его счету – один гол. Отметим, что в конце 2020-го года у Задераки закончился контракт с «Александрией».

Кто покинул «Рух»?

Львовский клуб не стал удерживать защитника Владимира Заставного. Игрок и клуб разорвали контракт по обоюдному соглашению сторон. Заставный провел в «Рухе» три сезона, записав в свой актив почти девяносто матчей. По этому показателю Владимир входит в топ-3 игроков клуба.

Также «Рух» расстался с защитником Игорец Дуцем, который покинул состав команды еще в декабре 2020-го года, проведя в первом круге восемь матчей. По данным «Футбол News», Дуць может перебраться в «Минай».

Центральный хавбек Иван Брикнер решил покинуть «Рух» и договорился о расторжении контракта обоюдному согласию сторон. 27-летний украинский футболист провел во Львове два года – в 2018-м году он перешел из донецкого «Олимпика». Всего Брикнер провел за «Рух» пятьдесят шесть игр и отметился шестью голами.