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«Барселона» проиграла «Атлетику» (2:3) в дополнительное время решающего матча за Суперкубок Испании, а ее капитана Лионеля Месси на 120-й минуте удалили с поля. Раньше он никогда не получал красную карточку в футболке клуба, пишет Tribuna.com.

«Барселона» уступила баскам уже в дополнительное время, хотя до этого команда лидировала.

В конце первого тайма гол забил Гризманн, но уже через две минуты «Атлетик» смог сравнять счет.

Во втором тайме баски смогли забить еще один мяч, однако арбитр не засчитал его из-за офсайда.

Вскоре Гризманн отметился дублем. Однако «Атлетик» отыгрался на 90-ой минуте и перевел матч в овертайм. Победный гол забил Иньяки Уильямс, закрутив мяч в дальнюю девятку ворот.

Месси на 120-й минуте удалили с поля из-за провокации форварда соперников, сделав что-то вроде удара по затылку. Арбитр пересмотрел момент и показал аргентинцу красную карточку.
ForUm

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