также в разделеМир
Сингапур ужесточит правила въезда в страну из-за новых видов коронавируса 6
Глава МИД Великобритании: Всех взрослых жителей страны вакцинируют к сентябрю 9
При крушении вертолета на Филиппинах погибли семь военных 9
Второй импичмент: Джулиани снова будет защищать Трампа 13
Возвращение Навального: в аэропорту «Внуково» заметили автозаки 16
Российский корабль потерпел крушение в Черном море 58
Бразилия отказалась от закупки российской вакцины Спутник V 18
В аэропорту Франкфурта эвакуировали пассажиров из-за полицейской операции 11
В Дании зафиксировали новый штамм коронавируса из ЮАР 13
Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями 36
В Беларуси снова отключили энергоблок АЭС 21
Вакцинация от коронавируса началась в 46 странах 20
Чехия вышла на первое место в ЕС по числу заболевших COVID-19 19
Ушел из жизни глава группы Ротшильдов 45
В США провели последнюю смертную казнь при каденции Трампа 22
В Германии выбрали преемника Меркель на посту главы партии 15
Великобритания будет требовать у всех туристов отрицательный тест на коронавирус 29
В России произошло новое ДТП с участием автобуса, ехавшего в украинский Донецк 24

После вспышки коронавируса в китайской провинции Хэбэй власти в ускоренном темпе строят медкомплексы для госпитализации инфицированных.

Так, в городе Наньгун за пять дней ввели в эксплуатацию специализированное медицинское учреждение на 1,5 тысячи палат, информирует 16 января Xinhua.

Каждая палата площадью 18 кв. м оборудована кроватью, электронагревателем, туалетом и умывальником. Также пациентам будет предоставляться Wi-Fi.

Больница находится на территории одного из предприятий города.

Всего местные власти запланировали построить в Наньгуне шесть ковид-больниц на 6500 коек. Аналогичный медкомплекс на 3000 мест будет создан в Шицзячжуане.

На прошлой неделе суточный прирост новых случаев коронавируса в Китае подскочил до более чем 10-месячного максимума. 15 января в провинции Хэбэй насчитывалось 643 случая COVID-19.

Из-за новой вспышки коронавируса в Китае на карантин отправили около 28 млн человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в материковом Китае превысило 88 тысяч, а число умерших от осложнений коронавируса остается неизменным — 4635.

Напомним, Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
9
Теги