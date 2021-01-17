После вспышки коронавируса в китайской провинции Хэбэй власти в ускоренном темпе строят медкомплексы для госпитализации инфицированных.

Так, в городе Наньгун за пять дней ввели в эксплуатацию специализированное медицинское учреждение на 1,5 тысячи палат, информирует 16 января Xinhua.

Каждая палата площадью 18 кв. м оборудована кроватью, электронагревателем, туалетом и умывальником. Также пациентам будет предоставляться Wi-Fi.

Больница находится на территории одного из предприятий города.

Всего местные власти запланировали построить в Наньгуне шесть ковид-больниц на 6500 коек. Аналогичный медкомплекс на 3000 мест будет создан в Шицзячжуане.

На прошлой неделе суточный прирост новых случаев коронавируса в Китае подскочил до более чем 10-месячного максимума. 15 января в провинции Хэбэй насчитывалось 643 случая COVID-19.

Из-за новой вспышки коронавируса в Китае на карантин отправили около 28 млн человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в материковом Китае превысило 88 тысяч, а число умерших от осложнений коронавируса остается неизменным — 4635.

Напомним, Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями.