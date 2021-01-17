Глава Госдепартамента США заявил о наличии данных про то, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в Ухане.

«Чтобы помочь жизненно важной работе следственной группы ВОЗ, прибывшей в Китай на этой неделе, правительство Соединенных Штатов сегодня делится новой информацией о деятельности правительственных лабораторий Китая в 2019 году», — говорится в заявлении Госдепа.

Майк Помпео отмечает, что есть данные о том, что сотрудники лаборатории в Ухане еще осенью 2019 года заболели вирусом, который по своим симптомам напоминает COVID-19.

Отметив, что коронавирус наиболее идентичен вирусу летучих мышей, Помпео также сообщил, что лаборатория в Ухане сотрудничала с китайской армией и проводила эксперименты над животными.

Коронавирус нового типа COVID-19 был впервые диагностирован в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По одной из версии, вирус попал к человеку от летучих мышей.

Спустя год во всем мире болезнь диагностировали у более чем 95 миллионов человек, количество умерших превышает два миллиона.

Напомним, вакцинация от коронавируса началась в 46 странах.