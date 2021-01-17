В немецком Франкфурте-на-Майне частично закрыли один из терминалов одноименного аэропорта и эвакуировали пассажиров из-за полицейской операции. Об этом сообщается в Twitter городской полиции.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что также закрыли железнодорожный вокзал и переход к поездам дальнего следования. Аэропорт Франкфурт-на-Майне — крупнейший в Германии.

Aktuell polizeilicher Einsatz am #Flughafen #Frankfurt im Zusammenhang mit einem herrenlosen Gepäckstück. Dieses hat ich zwischenzeitlich als harmlos herausgestellt. Fahndungsmaßnahmen durch Bundes- und Landespolizei. Teilbereiche gesperrt.

Wir berichten weiter.#FRA160121 pic.twitter.com/MNpw71Zral — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) January 16, 2021

Операцию проводили из-за брошенного багажа. Позже полицейские установили, что он не опасен. По окончании спецоперации работу аэропорта постепенно восстанавливают.