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В немецком Франкфурте-на-Майне частично закрыли один из терминалов одноименного аэропорта и эвакуировали пассажиров из-за полицейской операции. Об этом сообщается в Twitter городской полиции.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что также закрыли железнодорожный вокзал и переход к поездам дальнего следования. Аэропорт Франкфурт-на-Майне — крупнейший в Германии.

Операцию проводили из-за брошенного багажа. Позже полицейские установили, что он не опасен. По окончании спецоперации работу аэропорта постепенно восстанавливают.
ForUm

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