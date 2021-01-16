В ближайшие сутки по всей Украине сохранится морозная погода, местами до -24°С, сообщили в Укргидрометцентре.

В воскресенье, 17 января, в Киеве ожидается до -15°С днем, температура ночью опустится до -18 −20°С.

На Закарпатье, Прикарпатье и в южных областях ночью -12 −17°С, днем 5 −10°С. На западе местами небольшой снег, в Приазовье умеренный снег, на остальной территории без осадков.

В понедельник, 18 января, в Киеве морозная погода удержится на уровне -13 −15°С днем и -18 −20°С ночью, без существенных осадков.

На западе Украины холодная погода с дневной температурой -6 -14°С, ночью столбик термометра опустится до -22°С. На востоке и севере Украины от -11°С днем до -22°С ночью. На юге ночью -10 −14°С, днем -4 −8°С.

На дорогах страны, в том числе в Киеве, местами гололедица.

Синоптик рассказала, когда в Украине спадут морозы.