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Служба безопасности Украины разоблачила присвоения средств, выделенных на реконструкцию магистрального нефтепровода в Житомирський области, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, в 2018-2019 годах были проведены тендеры на капремонт и реконструкцию объекта для усиления противодиверсионной и антитеррористической защищенности. Общая стоимость предусмотренных работ составила почти 130 миллионов гривен.

Победителями в открытых торгах стали две столичные коммерческие структуры. Установлено, что фирмы не имеют нужной материально-технической базы и квалифицированных работников для выполнения соответствующих работ. Также на отдельных участках работ подрядчики ориентировочно вдвое завысили стоимость строительных материалов. Для реализации сделки они использовали подконтрольные фирмы с признаками фиктивности. Во время обысков в помещениях подрядных организаций и непосредственных исполнителей работ правоохранители обнаружили первичную бухгалтерскую и другую финансовую документацию, «черновую» бухгалтерию, печати фиктивных предприятий и почти четверть миллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, а также точного размера причиненного государству ущерба.

 
ForUm

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