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Мировому сообществу необходимо принять срочные меры по адаптации к новой климатической реальности, передает Укринформ.

По данным нового доклада Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), около 72 процентов стран уже приняли те или иные меры адаптации к последствиям глобального потепления. Многие страны готовятся принять соответствующие национальные планы.

Однако некоторые государства сталкиваются с проблемами финансирования. По подсчетам экспертов, на реализацию мер адаптации в развивающихся странах в среднем требуется порядка 70 млрд долларов в год.

К 2030 году этот показатель возрастет до 140-300 млрд долларов в год, а к 2050 году – до 280-500 млрд долларов в год.

Как подчеркивают в ЮНЕП, решением проблемы может стать создание эффективных систем раннего оповещения о стихийных бедствиях, постройка защитных сооружений, использование водных ресурсов, устойчивых к изменению климата, переход на устойчивые к засухам сельскохозяйственные культуры, а также принятие других мер, которые позволят человечеству адаптироваться к происходящим процессам и жить в гармонии с природой.

«Конечно, последствия пандемии COVID-19 нанесли ущерб бюджетам стран и подорвали усилия по адаптации, тем не менее, я хочу повторить призыв Генерального секретаря ООН: половина всех глобальных средств, выделяемых на борьбу с изменением климата, должна быть направлена на финансирование мер по адаптации», – заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.
ForUm

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