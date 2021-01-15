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Украина стала первым государством мира, которое в этом году уплатило все регулярные взносы в Организацию Объединенных Наций.

Об этом сообщается в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН.

«Мы рады, что Украина официально стала первой страной-членом ООН в 2021 году, которая выплатила свои взносы в ООН в полном объеме. Украина настроена платить ООН свои взносы полностью и как можно скорее», - говорится в сообщении.

Ранее Украина входила в первые 25 государств-членов организации, которые вовремя платили регулярный взнос в ООН. К примеру, в 2019 году он составил 1 млн 589 тыс. 288 долларов.
ForUm

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