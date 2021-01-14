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Папа Римский Франциск получил первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает в четверг Vatican News.

Кроме того, прививку сделали и предшественнику Франциска - Бенедикту XVI, которому сейчас 93 года, передает Интерфакс.

 

 

 

Франциск в воскресенье сообщил, что планирует привиться в ближайшие дни и призвал других тоже вакцинироваться. Он назвал вакцинацию «этическим поступком», так как она защищает жизни людей.

13 января в Ватикане приступили к кампании по вакцинации от COVID-19.

Итальянские СМИ отмечают, что в Ватикане для вакцинации применяют препарат от Pfizer и BioNTech.
ForUm

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