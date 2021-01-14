Папа Римский Франциск получил первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает в четверг Vatican News.

Кроме того, прививку сделали и предшественнику Франциска - Бенедикту XVI, которому сейчас 93 года, передает Интерфакс.

#PopeFrancis and Pope Emeritus Benedict XVI receive their first doses of the Covid-19 vaccine in the Vatican.https://t.co/ZJJAUE6f0f — Vatican News (@VaticanNews) January 14, 2021

Франциск в воскресенье сообщил, что планирует привиться в ближайшие дни и призвал других тоже вакцинироваться. Он назвал вакцинацию «этическим поступком», так как она защищает жизни людей.

13 января в Ватикане приступили к кампании по вакцинации от COVID-19.

Итальянские СМИ отмечают, что в Ватикане для вакцинации применяют препарат от Pfizer и BioNTech.