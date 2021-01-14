Прекращена противоправная деятельность частного детективного агентства, представители которого сбывали информацию из закрытых баз данных государственных и правоохранительных органов (ст. 361, 361-2, 362, 232 и 364 УК Украины), сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, работу так называемого «международного детективного агентства» организовал бывший сотрудник Нацполиции Украины.

Также в состав агентства входили действующий работник полиции, руководитель структурного подразделения ГНС Украины, сотрудник государственной кредитно-финансового учреждения, сотрудники страхового бюро и другие лица.

Указанное агентство специализировалось на незаконном сбыте информации из баз данных «Безопасная столица» КГГА о передвижении транспортных средств, данных банковских учреждений, Государственной налоговой службы, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, органов юстиции и тому подобное.

Отдельно по заказу клиентов представители агентства предоставляли услуги по незаконному визуальному наблюдению и обеспечивали слом электронных почтовых ящиков и мессенджеров.

Стоимость «услуг» составляла от 100 до 2 тысяч долларов США в зависимости от сложности задачи и объемов информации.

В ходе проведения следственных действий задокументированы факты систематического сбыта указанной информации через подконтрольный анонимный канал мессенджера «Телеграмм», в том числе по заказу российской стороны и в интересах лиц, проживающих на территории аннексированного АР Крым.

13 января в ходе проведения обысков по местам жительства и работы организатора и его сообщников, обнаружены и изъяты мобильные устройства, средства анонимной связи, компьютерная техника и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации, служебные документы и аудио записи с грифами ограничения допуска, ключ доступа к Едрей и другие вещественные доказательства.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору нелегального бизнеса и его соучастникам.