Карантинные ограничения, связанные с негативными тенденциями последнего времени, по всей вероятности приведут к повышению цен на автомобильные грузоперевозки. Об этом уже без всяких сомнений заявляют украинские перевозчики.
Среди причин, влияющих на удорожание грузоперевозок – предполагаемый рост цен на топливо. В связи с повышением минимальной зарплаты в 2020 году усложнилась методика расчета транспортного налога. Предполагается, что до 1 февраля 2021 года на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет размещен расширенный список автомобилей, подлежащих налогообложению. Введена плата за проезд по дорогам, построенным на условиях концессии. В Украине 6 таких дорог, они соединяют 10 областей.
Востребованность автомобильных грузоперевозок
Резкое падение перевозок в начале года полностью компенсировалось ощутимым ростом в 3-4 квартале. Крупные грузоперевозчики Киева, например Инка-Транс, других крупных городов находятся в постоянном развитии. И сегодня на рынке можно найти грузовые такси любой грузоподъемности и комплектации. Однако, в условиях высокой конкуренции в лучших условиях оказались солидные компании, такие как «Инка-Транс», другие известные бренды.
Международные, речные, железнодорожные грузоперевозки
Рынок грузоперевозок в текущем году, как никогда ранее, нестабилен и непредсказуем. «Укрзалізниця» увеличила объемы грузовых перевозок за ноябрь на 7% по сравнению с прошлым годом, а перевозки по Днепру продолжают стабильно уменьшаться. Международные перевозки сократились до минимума, большинство авиаперевозчиков заявляют, что второй подобный локдаун они просто не переживут.
Автомобильные грузоперевозки – время возможностей
Сегодня автотранспорт остается единственным видом транспорта, способным осуществлять грузоперевозки, различные доставки в любых условиях. Миллионы пользователей, которые ранее даже не подумали бы воспользоваться подобными сервисами, сегодня преспокойно заказывают различные доставки. Более того, имеют возможность оценить и сравнить качество услуг грузового такси. И хоть и с меньшим темпом, чем в прошлые годы, но грузовые автоперевозки продолжают расти. Это именно тот случай, когда кризис предоставляет возможности, и напоминает о важности быстрого и правильного реагирования на вызовы времени.
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