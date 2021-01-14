Во Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее первого.

Об этом сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает Укринформ со ссылкой на CTV News.

«Мы вступаем во второй год пандемии, он может быть тяжелее, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», - отметил он.

По словам Райана, в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, специалисты наблюдали «идеальный сезонный шторм - холод, люди заходят внутрь помещений, усиливается социальное смешение и сочетание факторов, спровоцировавших рост передачи (вируса - ред.) во многих странах».

Технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Мария Ван Керкхове предупредила, что после праздников в некоторых странах ситуация с COVID-19 значительно ухудшится, прежде чем станет лучше.

Она призвала к сохранению физической дистанции между людьми.

В среду ВОЗ сообщила, что недельная заболеваемость COVID-19 показала рекордный прирост с начала пандемии - плюс 5 млн. В первую очередь показатели выросли в Северной и Южной Америке. Зафиксированные там случаи заражения составляют 51% от всех новых заболеваний и 45% смертей от общего числа за неделю.

Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 14 января зафиксировали свыше 92,7 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более чем 66,2 млн человек.