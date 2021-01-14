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Китай сообщил о первой за восемь месяцев смерти пациента от осложнений после коронавирусного заболевания.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNA со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР.

Отмечается, что летальный случай произошел в провинции Хэбэй.

Также за сутки в Китае подтверждены 138 новых случаев заболевания. Из них 124 случая являются внутренними: 81 обнаружены в провинции Хэбэй, еще 43 - в провинции Хэйлунцзян, где объявлено чрезвычайное положение.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в материковом Китае достигло 87 844, умерли 4 635 человек, 82 324 пациента выздоровели.

По данным сайта Worldometer, в стране сейчас насчитывается 885 активных случаев заболевания, 24 инфицированных в тяжелом состоянии.

Впервые вспышку коронавируса обнаружили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Впоследствии вирус распространился по всему миру.
ForUm

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