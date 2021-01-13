Для защиты частной собственности от действий воров и злоумышленников одних механических барьеров бывает недостаточно. На рынке представлены современные смарт-технологии для обеспечения домашней безопасности, в частности, умное видеонаблюдение. Системы безопасности – это не просто камеры слежения, а и сервер, где происходит мониторинг видеопотока, поступающего с камер, с применением технологии искусственного интеллекта. Ведь камеры не оснащаются вычислительными способностями для анализа картинки, а остаются всего лишь приборами, производящими малоэффективный многочасовой стрим.
Умные системы видеонаблюдения предлагаются в проводных и беспроводных решениях. Последние подходят тогда, когда в доме уже сделан ремонт. Умное видеонаблюдение отличается удобством в использовании и простотой в монтаже. Настроить систему можно самостоятельно, используя инструкцию и программное обеспечение.
«Умная» камера формирует 3D-картинку комнаты и всех находящихся в ней предметов. При этом фиксируется движение, появление новых объектов и другие изменения обстановки в помещении. Искусственный интеллект дает возможность камере видеонаблюдения фиксировать действия разных объектов в помещении. И чем дольше будет работать видеокамера, тем больше параметров она научится распознавать с помощью ИИ, делая особый акцент на людях: различать своих и чужих, создавать электронную базу постоянных посетителей в разных ракурсах. Видеокамера анализирует картинку и передает информацию на сервер и клиентское приложение.
Особенности современной системы видеонаблюдения
«Умное» видеонаблюдение дома позволяет реализовать много новых функций и сценариев. Например, во время своего отсутствия дома, вы сможете удаленно открыть дверь курьеру, проследить маршрут передвижения, пообщаться с ним голосом. Особо продвинутые системы видеофиксации различают обычные и внештатные ситуации в доме. Увидев незнакомца, система запоминает его лицо и уведомляет жильцов.
Существуют расширения для мониторинга охранной системы через сеть Internet. Достоинства умных систем видеонаблюдения видны невооруженным взглядом. Со временем они адаптируются к индивидуальным предпочтениям владельца жилища. Для организации многозадачной системы видеонаблюдения потребуется приложение и сеть.
Кроме того, к принципиальной схеме умного видеонаблюдения могут подключаться вспомогательные компоненты охранной системы дома (датчики движения, воды и углекислого газа, термометры и т.д.).
Возможности умного видеонаблюдения
Современные умные видеокамеры контролируют обстановку внутри и снаружи помещений. Для повышения эффективности и многозадачности видеонаблюдения, можно использовать дополнительные возможности системы за счет различных компактных датчиков и сенсоров. Это позволяет определить не открыты ли окна/двери в доме, измерить температуру и влажность воздуха в комнатах, определить проникновение различных газов и опасных веществ в жилище.
Умные камеры с функцией распознавания знают всех жильцов подъезда и идентифицируют всех членов семейства. Они позволяют зафиксировать открытие двери либо повреждение стекла окна. Установленные сенсорные датчики реагируют на несанкционированное проникновение в частный дом или квартиру. Пользователь может с любой точки земли увидеть, кто находится за входной дверью, используя гаджет и приложение. Из смартфона можно заблокировать замок входной двери и вызвать наряд полиции, в случае появления непредвиденных ситуаций, например проникновение в жилище посторонних лиц.
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