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При осуществлении контрразведывательных мероприятий по противодействию российской агрессии в информационной сфере сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытки спецслужб РФ завладеть разведывательной информацией из-за вмешательства в работу систем наружного видеонаблюдения, которые используются в том числе государственными учреждениями и предприятиями Луганской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники украинской спецслужбы установили, что с IP-адресов, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге, злоумышленники пытались взломать программное обеспечение онлайн-веб камер, расположенных в админздании одного из государственных учреждений области.

Также правоохранители пресекли попытку представителей вражеской спецслужбы вмешаться в работу системы наружного наблюдения местного предприятия, расположенного рядом с военным объектом. Часть камер коммерческой структуры фиксируют проезжую часть, по которой перемещается техника, задействованная в районе проведения ООС.

Специалисты СБУ предупреждают о росте количества попыток спецслужб РФ получить доступ к разведывательной информации из-за вмешательства в работу комплексов наружного видеонаблюдения.
ForUm

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